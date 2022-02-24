"Ми далеко, але ніхто не знає, що може трапитись з рештою світу вже завтра. Я не почуваюсь у безпеці, перебуваючи далеко від своєї країни. Я почуваюсь, наче я там.

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Молюсь за людей і за світ, який я хочу показати моїй донечці. За мир. Ця жахлива особа, яка принесла стільки болю нам усім, має бути зупинена", – написала Маліновська у своєму Instagram.

Зазначимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.

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