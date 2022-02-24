Дружина Маліновського – про Путіна: "Ця жахлива особа, яка принесла стільки болю нам усім, має бути зупинена"
Роксана Маліновська, дружина хавбека Аталанти та збірної України Руслана Маліновського, закликала зупинити наступ путінської Росії на землі України.
"Ми далеко, але ніхто не знає, що може трапитись з рештою світу вже завтра. Я не почуваюсь у безпеці, перебуваючи далеко від своєї країни. Я почуваюсь, наче я там.
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Молюсь за людей і за світ, який я хочу показати моїй донечці. За мир. Ця жахлива особа, яка принесла стільки болю нам усім, має бути зупинена", – написала Маліновська у своєму Instagram.
Зазначимо, сьогодні вранці російські війська розгорнули активну наступальну операцію на Донбасі. Також були зафіксовані обстріли в кількох інших містах України. Фактично Росія розпочала відкриту війну без оголошення.
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