"Ты сильная, моя страна, все мои мысли только с тобой. Дай сил всем, кто защищает нашу страну", – написал Коваленко в Instagram.

Жена Малиновского – о Путине: "Эта ужасная особа, которая принесла столько боли нам всем, должна быть остановлена"

Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию в Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины и попытки прорвать государственную границу. Фактически Россия при поддержке Беларуси начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.

Наши воины продолжают давать достойный отпор оккупантам и уничтожать врага.

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