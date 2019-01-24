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Корзун офіційно став гравцем аравійського Аль-Фатеха – у клубі вже виступає один динамівець

18:21 530 Читать на русском
Корзун офіційно став гравцем аравійського Аль-Фатеха – у клубі вже виступає один динамівець
Нікіта Корзун / фото з соцмереж

Півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Нікіта Корзун відтепер захищатиме кольори аравійського Аль-Фатеха, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Білоруський хавбек виступатиме за Аль-Фатех на правах оренди. Термін дії угоди між київським Динамо та аравійським клубом складає 1 рік.

Варто відзначити, що Аль-Фатех не вперше орендує українських гравців. За клуб виступає голкіпер "біло-синіх" Максим Коваль.

Останнім клубом Корзуна було мінське Динамо, за яке Нікіта встиг провести 12 матчів.

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