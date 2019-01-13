Коваль парирував пенальті у матчі за Аль-Фатех

Воротар Динамо Максим Коваль, який грає в оренді в клубі Аль-Фатех, провів свій 16-й матч в чемпіонаті Саудівської Аравії.

У матчі проти Аль-Вахда команда Коваля, яка грала на виїзді, пропустила лише на 90+2 хвилині. Всього через дві хвилини гості могли розвинути свою перевагу. Коваль збив суперника у власному штрафному майданчику, але зумів виправити свою помилку відбивши удар з пенальті.

"Зозуля коштує мільйони" та веде в історію: іспанські ЗМІ про гол українця в Альбасете і нові 3 питання до суддівства

Наразі Аль-Фатех, маючи у своєму активі 19 очок, посідає 11-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.