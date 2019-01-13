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Коваль парирував пенальті у матчі за Аль-Фатех

17:45 842 Читать на русском
Коваль парирував пенальті у матчі за Аль-Фатех
Максим Коваль / фото із соцмереж

Воротар Динамо Максим Коваль, який грає в оренді в клубі Аль-Фатех, провів свій 16-й матч в чемпіонаті Саудівської Аравії.

У матчі проти Аль-Вахда команда Коваля, яка грала на виїзді, пропустила лише на 90+2 хвилині. Всього через дві хвилини гості могли розвинути свою перевагу. Коваль збив суперника у власному штрафному майданчику, але зумів виправити свою помилку відбивши удар з пенальті.

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Наразі Аль-Фатех, маючи у своєму активі 19 очок, посідає 11-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.

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