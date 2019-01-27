Коваль снова не пропустил за Аль-Фатех – динамовцу забили лишь дважды за последние 5 матчей

Арендованный у Динамо вратарь Максим Коваль отстоял "на ноль" в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Аль-Фатех, за который выступает Коваль, принимал Аль-Кадасию в 17 туре чемпионата Саудовской Аравии. Команда украинца забила дважды, а Коваль оставил свои ворота в неприкосновенности.

Коваль парировал пенальти в матче за Аль-Фатех

На счету Коваля в этом матче 2 сейва, а также 4 удачных действия на выходах. К тому же в последних 5-ти матчах голкипер Динамо пропустил лишь дважды, а три поединка сыграл "на ноль".

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Правда, уверенная игра в обороне не позволяет Аль-Фатеху высоко подняться в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Команда украинца 9-я 22-мя очками в активе.