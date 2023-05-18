Колишній гравець Металіста, Кривбаса та Ельче Іван Зотько мав мінімум 2 розкішні приводи для радості за останній тиждень.

Урарту 13 травня тріумфував у Кубку Вірменії, здолавши Ширак Гюмрі із рахунком 2:1. 26-річний центрбек разом із Вадимом Парамоновим просидів у запасі, а зі старту грали Євген Цимбалюк і Дмитро Хльобас. Для Зотька це перший трофей у кар'єрі.

"Зараз його ціна щонайменше 25 мільйонів": Кополовець назвав найкращого українського легіонера

Окрім обіймів з дружиною та красивих фото з українським прапором, Іван відсвяткував взяття кубка ще й розкішним голом у матчі 22 туру вірменської Прем'єр-ліги проти клубу Лернаїн Арцах. Дуель відбулась 17 травня.

Зотько у доданий арбітром до першого тайму час зробив рахунок 2:0 на користь Урарту. Йому вдався гарматний постріл, як у Кріштіану Роналду в найкращі часи. Крапку у поєдинку поставив Дмитро Хльобас, реалізувавши вихід віч-на-віч. 4:0!

Колектив з чотирма українцями у складі лідирує у чемпіонаті за 4 тури до завершення, випереджаючи найближчого переслідувача (Пюнік) на 3 пункти.

Відео гарматного гола Зотька: