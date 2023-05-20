Манкуніанці продовжують боротьбу з Ньюкаслом і Ліверпулем за місця в ЛЧ. Господарі зберегли прописку і змогли собі дозволити вдруге поспіль випустити Іллю Забарного в основі. Матч, як і онлайн-трансляція Борнмут – МЮ на "Футбол 24", стартував о 17:00. З дальніх ударів Каземіро і Фернандеша почалася зустріч. А далі екс-хавбек Реала повторив свій гольовий трюк з попереднього матчу проти "вишеньок". Еріксен закинув, Сенесі невдало продовжив, Каземіро акробатичним прийомом пробив повз Нето. Борнмут відповів першим ударом лише на 27, але як! Соланке накрутив не одного суперника, Де Хеа витягнув з правого кута.

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Ще кілька дальніх пострілів Марсьяля, Каземіро, Еріксена та Шоу. Забарний заблокував постріл Ван-Біссаки, який вирвався у штрафний. Однак загалом екс-динамівець не вразив. Лише по одному виграному єдиноборству, перехопленню, блоку та відновленню контролю. Дав себе пройти на дриблінгу, заробив штрафний на чужій половині, загалом же поганенько просував м'яч на чужу половину. Водночас Борнмут з часом оговтався і завдав практично втричі більше ударів з меж штрафного, ніж МЮ (5:2).

Не дивно, що друга половина також почалася з активності господарів. Крісті віддав за спини, Де Хеа в черговому ефектному стрибку потягнув з-під поперечини. Перед манчестерцями все та ж захисна стіна. Дошкуляє і страх привезти контвипад на свої ворота, адже контроль під 59% створює більше загрози своїм воротам, ніж чужим. Тож Тен Хаг швидко робить свій перший хід. Вегхорст перед кутовим на 57 хвилині замінив Марсьяля. Активність Ван-Біссаки праворуч призводить до кількох загроз. Вегхорста і Бруну заблокували. Особливо небезпечним був удар Фернандеша – Забарний класно підставив ногу, а португалець вже бачив снаряд у сітці.

Люк Шоу в центрі поля вже намагається тягнути час вкиданням з ауту. Тим часом Ліверпуль програє Астон Віллі у паралельному матчі, що означає достроковий вихід манкуніанців і Ньюкасла в ЛЧ, якщо все так і залишиться. І знову Забарний підчищає, вибиваючи на кутовий. Це Гарначо, який замінив Санчо, активно увійшов у гру. Невдало виносять господарі прямо на ногу Фернандешу – розкішний сейв Нето нейтралізує небезпеку. Як там казав Тен Хаг, ми знову і знову робимо найкращим гравцем матчу чужого воротаря?

Гарначо непогано відпрацьовує біля своїх воріт і відкривається у штрафному. Забарний у силовому прийомі відтіснив аргентинця, який з муками завалився на газон. Таки пропускають ці контри гості. Легко проходить пас за спини від Уаттара, Де Хеа по-хокейному ногами парирує розстрільний удар Мура. Ще один удар здалеку, дуже близько, але МЮ щастить. Команда Тен Хага відривається від Ліверпуля на 3 очки за тур до фінішу, причому має в запасі на матч більше.

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