Манчестер Сіті відмовився від купівлі Ковачіча

Манчестер Сіті не готовий платити Реалу за Матео Ковачіча 80 млн євро.

Манчестер Сіті шукає альтернативу Жоржінью, який став футболістом Челсі, але не готовий витрачати великі гроші, повідомляє Sky Sports.

Одним з головних претендентів на придбання був Матео Ковачіч, але "містяни" не хочуть платити за нього 80 млн євро.

Раніше сам футболіст заявляв, що хоче змінити клуб заради більшої кількості ігрового часу.

У минулому сезоні Прімери Ковачіч взяв участь у 21 матчі та віддав 3 гольові передачі.

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