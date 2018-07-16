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Манчестер Сіті відмовився від купівлі Ковачіча

21:29 255 Читать на русском
Манчестер Сіті відмовився від купівлі Ковачіча
Матео Ковачіч / Sports Illustrated

Манчестер Сіті не готовий платити Реалу за Матео Ковачіча 80 млн євро.

Манчестер Сіті шукає альтернативу Жоржінью, який став футболістом Челсі, але не готовий витрачати великі гроші, повідомляє Sky Sports.

Одним з головних претендентів на придбання був Матео Ковачіч, але "містяни" не хочуть платити за нього 80 млн євро.

Раніше сам футболіст заявляв, що хоче змінити клуб заради більшої кількості ігрового часу.

У минулому сезоні Прімери Ковачіч взяв участь у 21 матчі та віддав 3 гольові передачі.

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