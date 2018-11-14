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Ковачіч пояснив, чому Ліверпуль не виграє АПЛ, потроливши Ловрена

13:42 743 Читать на русском
Ковачіч пояснив, чому Ліверпуль не виграє АПЛ, потроливши Ловрена
Матео Ковачіч та Деян Ловрен / фото із соцмереж

Півзахисник лондонського Челсі Матео Ковачіч пожартував над своїм партнером по збірній Хорватії – захисником Ліверпуля Деяном Ловреном.

"Ліверпуль не стане чемпіоном Англії. Чому? Тому що у їхньому складі є Ловрен", – цитує Ковачіча talkSPORT з посиланням на 24Sata.

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Варто зауважити, що обидва футболісти зараз знаходяться у розташуванні збірної Хорватії, яка готується матчів Ліги націй. Підопічні Златко Даліча 15 листопада у Загребі зіграють з іспанцями, а через 3 дні у Лондоні зустрінуться з англійцями.

Наразі Ліверпуль посідає друге місце в чемпіонаті Англії з 32 очками, на 2 пункти відстаючи від Манчестер Сіті. При цьому, Челсі розташовується на третьому рядку, маючи в активі 28 очок.

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Теги
Англія Челсі Челсі Матео Ковачіч Матео Ковачіч Ліверпуль Ліверпуль Деян Ловрен Деян Ловрен
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