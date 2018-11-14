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Ковачич объяснил, почему Ливерпуль не выиграет АПЛ, потроллив Ловрена

13:45 101 Читати українською
Ковачич объяснил, почему Ливерпуль не выиграет АПЛ, потроллив Ловрена
Матео Ковачич и Деян Ловрен / фото из соцсетей

Полузащитник лондонского Челси Матео Ковачич подшутил над своим партнером по сборной Хорватии – защитником Ливерпуля Деяном Ловреном.

"Ливерпуль не станет чемпионом Англии. Почему? Потому что в их составе есть Ловрен", – цитирует Ковачича talkSPORT со ссылкой на 24Sata.

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Стоит заметить, что оба футболиста сейчас находятся в расположении сборной Хорватии, которая готовится к матчам Лиги наций. Подопечные Златко Далича 15 ноября во Загребе сыграют с испанцами, а через 3 дня в Лондоне встретятся с англичанами.

Сейчас Ливерпуль занимает второе место в чемпионате Англии с 32 очками, на 2 пункта отставая от Манчестер Сити. При этом, Челси располагается на третьей строчке, имея в активе 28 очков.

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Теги
Англия Челси Челси Матео Ковачич Матео Ковачич Ливерпуль Ливерпуль Деян Ловрен Деян Ловрен
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