Ковачич объяснил, почему Ливерпуль не выиграет АПЛ, потроллив Ловрена

Полузащитник лондонского Челси Матео Ковачич подшутил над своим партнером по сборной Хорватии – защитником Ливерпуля Деяном Ловреном.

"Ливерпуль не станет чемпионом Англии. Почему? Потому что в их составе есть Ловрен", – цитирует Ковачича talkSPORT со ссылкой на 24Sata.

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Стоит заметить, что оба футболиста сейчас находятся в расположении сборной Хорватии, которая готовится к матчам Лиги наций. Подопечные Златко Далича 15 ноября во Загребе сыграют с испанцами, а через 3 дня в Лондоне встретятся с англичанами.

Сейчас Ливерпуль занимает второе место в чемпионате Англии с 32 очками, на 2 пункта отставая от Манчестер Сити. При этом, Челси располагается на третьей строчке, имея в активе 28 очков.

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