Арнаутовіч може покинути Вест Хем – відома причина

Нападник Вест Хема Марко Арнаутовіч може покинути лондонський клуб, повідомив Даніель Арнаутовіч, брат і агент одноклубника Ярмоленка.

"Він вже грає в АПЛ, де виступають найкращі гравці. Але для такого гравця, як Марко, це не може бути вершиною.

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Він дуже важливий для Вест Хема, але він цілком здатний виступати ще краще. Для цього йому потрібно піти в команду топ-рівня, і Марко готовий піти на такий крок. Він хоче боротися за потрапляння в єврокубкову зону, а не за виживання.

Він любить Вест Хем і його уболівальників, але ми вважаємо, що це не межа для нього. Марко дійсно може покинути свою команду, до цього треба ставитися з розумінням. Минулого літа він був близький до цього", – цитує агента Kurier.

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