Скільки топ-клуби Європи витрачають на зарплату гравцям: Барселона – впевнений лідер, сенсаційний представник у топ-15

Барселона за підсумками сезону 2017/18 витратила на зарплату своїм гравцям найбільше серед усіх клубів Європи.

Швейцарська аналітична компанія Swiss Ramble провела дослідження, скільки ж топ-клубам Європи обходиться утримання своїх футболістів.

Лідером у рейтингу стала Барселона, яка в сезоні 2017/18 витратила на зарплату футболістам команди неймовірні 487 мільйонів євро. Порівняно із сезоном 2016/17 зарплатний фонд каталонців зріс на 147 млн євро (43%). Ще ніколи розрив між Барселоною та найближчим переслідувачем не був таким значним (92 млн євро від Реала).

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Варто відзначити, що за останні 5 років Барселона витратила на трансферному ринку вдвічі більше за Реал, але при цьому спромоглася виграти Лігу чемпіонів лише раз, тоді як у мадридців протягом 5 років 4 перемоги у найпрестижнішому клубному турнірі Європи. При цьому дещо зріс і фінансовий борг клубу (на 14 млн), який тепер складає 68 млн євро.

Цікаво, що у топ-15 клубів за розміром зарплатної відомості несподівано потрапив Лестер – щоправда, для англійського клубу, як і для деяких інших, використані дані за сезон 2016/17 (свіжі дані наразі недоступні). Зокрема, у ПСЖ не врахована заробітна плата Неймара, який отримує близько 30 млн євро за сезон. Відповідно у Реалі ще враховані витрати на зарплату Кріштіану Роналду, який влітку покинув Мадрид та перебрався у Ювентус.

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Повністю топ-15 рейтингу виглядає наступним чином:

1. Барселона – 487 млн євро

2. Реал Мадрид – 395 млн євро

3. Манчестер Юнайтед – 337 млн євро

4. Манчестер Сіті – 296 млн євро

5. ПСЖ – 272 млн євро (дані за сезон 2016/17)

6. Баварія – 265 млн євро (дані за сезон 2016/17)

7. Ювентус – 259 млн євро

8. Челсі – 256 млн євро (дані за сезон 2016/17)

9. Ліверпуль – 241 млн євро (дані за сезон 2016/17)

10. Арсенал – 232 млн євро (дані за сезон 2016/17)

11. Борусія Д – 187 млн євро

12. Атлетіко Мадрид – 178 млн євро (дані за сезон 2016/17)

13. Інтер – 156 млн євро

14. Тоттенхем – 148 млн євро (дані за сезон 2016/17)

15. Лестер – 131 млн євро (дані за сезон 2016/17).

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