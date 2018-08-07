Ковачіч буде орендований Челсі

Челсі візьме в оренду хорватського хавбека Реала Матео Ковачіча.

Мадридський Реал віддасть півзахисника Матео Ковачіча в річну оренду в лондонський Челсі, повідомляє Marca.

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Раніше повідомлялось, що хорват бойкотує тренування Мадрида, щоб ті дозволили йому перейти в інший клуб, пізніше інформацію спростував головний тренер "вершкових" Хулен Лопетегі.

Насправді, Ковачіч приїхав на тренувальну базу в Вальдебебас і йому повідомили, що угода через кілька годин буде підтверджена офіційно. Тоді гравець перевдягнувся і тренувався на полі без опіки представників королівського клубу.