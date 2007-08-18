Лопетегі спростував інформацію про страйк Ковачіча

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі прокоментував новину про страйк півзахисника Матео Ковачіча.

"Думаю, що Модріч та Ковачіч будуть щасливі грати в Реалі. Не маю жодного поняття, що казали про Ковачіча. Він тренувався зі своїми партнерами та не було жодних проблем.

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Матео мені подобається і я радий, що він є частиною клубу.

Президент говорив чітко і ми не маємо жодних сумнівів, що Модріч буде радий грати за нас. Нічого нового", – цитує Лопетегі Marca.

Раніше повідомлялось, що Матео Ковачіч влаштував страйк, щоб покинути Реал.