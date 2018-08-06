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Ковачіч бойкотує тренування Реала та хоче покинути Мадрид

21:50 953 Читать на русском
Ковачіч бойкотує тренування Реала та хоче покинути Мадрид
Матео Ковачіч / Фото: соцмережі

Хавбек Реала Матео Ковачіч не розуміє, чому Реал його тримає та не збирається ходити на тренування команди.

Хорватський півзахисник Матео Ковачіч розпочав бойкот тренувань Реала, повідомляє Marca.

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Учора хавбек мав розмову з керівництвом "вершкових", під час якої попросив відпустити його в інший клуб, адже на Сантьягу Бернабеу він не має достатньо ігрової практики. Йому відповіли відмовою, після чого він просто ошаленів, стверджують джерела видання.

Футболіст вирішив не ходити на тренування команди, поки керівництво клубу не прийме рішення стосовно його майбутнього.

У минулому сезоні Матео Ковачіч взяв участь у 21 матчі іспанської Ла Ліги (здебільшого виходив на заміну) та віддав 3 гольові передачі.

Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Матео Ковачіч Матео Ковачіч
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