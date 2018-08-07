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Ковачич будет арендован Челси

14:30 133 Читати українською
Ковачич будет арендован Челси
Матео Ковачич / соцсети

Челси возьмет в аренду хорватского хавбека Реала Матео Ковачича.

Мадридский Реал отдаст полузащитника Матео Ковачича в годичную аренду в лондонский Челси, сообщает Marca.

Фекир может оказаться в Челси, – France Football

Ранее сообщалось, что хорват бойкотирует тренировки Мадрида, чтобы те позволили ему перейти в другой клуб, позже информацию опроверг главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги.

На самом деле, Ковачич приехал на тренировочную базу в Вальдебебас и ему сообщили, что соглашение через несколько часов будет подтверждено официально. Тогда игрок переоделся и тренировался на поле без опеки представителей королевского клуба.

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