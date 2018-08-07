Ковачич будет арендован Челси

Лига чемпионов — 16:23 4
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Девушка дня: секс-бомба из Праги – будет болеть против Динамо, радовалась голу после ляпа Пятова и топит за Реал
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Эффект присутствия: как Прага принимает матч Славия – ДинамоЛига чемпионов — 15:00 202
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"Его штрафные эффективнее, чем у Роналду". В Бельгии восхищаются Малиновским – он снова в символической сборнойБельгия — 14:07 343
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"В 14 мне подарили 40 фунтов, а отец приобрел на них наркотики": ужасная история Джермейна ПеннантаАнглия — 13:10 50
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