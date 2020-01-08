toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ СУПЕРКУБОК ІСПАНІЇ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-форвард Ювентуса Ковачевіч став жертвою замаху та отримав поранення

10:24 612 Читать на русском
Екс-форвард Ювентуса Ковачевіч став жертвою замаху та отримав поранення
Дарко Ковачевіч / фото із соцмереж

Дарко Ковачевіч, який зараз працює у Федерації футболу Сербії, відбувся незначними ушкодженнями після здійсненого нападу.

Подія сталася поблизу Афін, коли 46-річний функціонер виходив з автомобіля біля власного будинку. Після пострілу Ковачевіч ліг на землю, а двоє злочинців втекли. Пізніше їхній автомобіль було знайдено спаленим, а поблизу нього виявили вогнепальну зброю, зазначає грецьке видання Ta Nea.

Гравець Генгама Джулан загинув у ДТП

Сам Ковачевіч практично не постраждав, проте все ж був госпіталізований до однієї з місцевих лікарень. У екс-нападника пошкоджені коліно та зап'ястя, а сам серб перебуває у стані шоку.

Нагадаємо, Ковачевіч свого часу захищав кольори Ювентуса, Олімпіакоса, Реал Сосьєдада та збірних Югославії, а пізніше – Сербії. Зараз Дарко працює на посаді спортивного директора Федерації футболу Сербії.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду

blog_ava
Суперкубок Іспанії – очікуване Ель Класіко, новий формат, український слід та присмак скандалу: все, що треба знати
08:00
2769
Теги
Світ Головне Ювентус Ювентус Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад Сербія Сербія Дарко Ковачевіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
6
хв
Валенсія
21:00
Реал Мадрид
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук