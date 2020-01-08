Екс-форвард Ювентуса Ковачевіч став жертвою замаху та отримав поранення

Дарко Ковачевіч, який зараз працює у Федерації футболу Сербії, відбувся незначними ушкодженнями після здійсненого нападу.

Подія сталася поблизу Афін, коли 46-річний функціонер виходив з автомобіля біля власного будинку. Після пострілу Ковачевіч ліг на землю, а двоє злочинців втекли. Пізніше їхній автомобіль було знайдено спаленим, а поблизу нього виявили вогнепальну зброю, зазначає грецьке видання Ta Nea.

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Сам Ковачевіч практично не постраждав, проте все ж був госпіталізований до однієї з місцевих лікарень. У екс-нападника пошкоджені коліно та зап'ястя, а сам серб перебуває у стані шоку.

Нагадаємо, Ковачевіч свого часу захищав кольори Ювентуса, Олімпіакоса, Реал Сосьєдада та збірних Югославії, а пізніше – Сербії. Зараз Дарко працює на посаді спортивного директора Федерації футболу Сербії.

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