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Гравець Генгама Джулан загинув у ДТП

21:50 429 Читать на русском
Гравець Генгама Джулан загинув у ДТП
Натаель Джулан / фото з відкритих джерел

Форвард Генгама Натаель Джулан пішов з життя у дуже юному віці.

Нападник Генгама Натаель Джулан трагічно загинув у ДТП, повідомляє офіційний твіттер французького клубу.

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"Клуб був глибоко засмучений, дізнавшись сьогодні вдень про випадкову смерть гравця Натаеля Джулана. У цей трагічний день всі члени клубу зібрались разом, щоб висловити свої співчуття родині Натаеля", – зазначається у заяві Генгама.

Зазначимо, що Джулан виступав у складі Гавра, Валансьєна та Генгама. Загалом, в активі гравця 68 поєдинків, у яких форвард відзначився 11 голами та асистом.

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Франція Смерті футболістів Генгам Генгам
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