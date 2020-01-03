Гравець Генгама Джулан загинув у ДТП

Форвард Генгама Натаель Джулан пішов з життя у дуже юному віці.

Нападник Генгама Натаель Джулан трагічно загинув у ДТП, повідомляє офіційний твіттер французького клубу.

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"Клуб був глибоко засмучений, дізнавшись сьогодні вдень про випадкову смерть гравця Натаеля Джулана. У цей трагічний день всі члени клубу зібрались разом, щоб висловити свої співчуття родині Натаеля", – зазначається у заяві Генгама.

Зазначимо, що Джулан виступав у складі Гавра, Валансьєна та Генгама. Загалом, в активі гравця 68 поєдинків, у яких форвард відзначився 11 голами та асистом.

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