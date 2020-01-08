toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Экс-форвард Ювентуса Ковачевич стал жертвой покушения и получил ранения

8 января 10:24 362 Читати українською
Экс-форвард Ювентуса Ковачевич стал жертвой покушения и получил ранения
Дарко Ковачевич / фото из соцсетей

Дарко Ковачевич, который сейчас работает в Федерации футбола Сербии, отделался незначительными повреждениями после совершенного нападения.

Инцидент произошел неподалеку от Афин, когда 46-летний функционер выходил из автомобиля возле собственного дома. После выстрела Ковачевич лег на землю, а двое преступников скрылись. Позже их автомобиль был найден сожженным, а вблизи него обнаружили огнестрельное оружие, отмечает греческое издание Ta Nea.

Игрок Генгама Джулан погиб в ДТП

Сам Ковачевич практически не пострадал, однако все же был госпитализирован в одну из местных больниц. У экс-нападающего повреждены колено и запястье, а сам серб находится в состоянии шока.

Напомним, Ковачевич в свое время защищал цвета Ювентуса, Олимпиакоса, Реал Сосьедада и сборных Югославии, а позже – Сербии. Сейчас Дарко занимает должность спортивного директора Федерации футбола Сербии.

Роналду грандіозно увірвався у 2020, Зінченко підняв хайп, Реал дістав Барсу, Ліверпуль пригадав Шенклі – огляд вікенду

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1541
Теги
Мир Ювентус Ювентус Дарко Ковачевич Главное Реал Сосьедад Реал Сосьедад Сербия Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
43
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук