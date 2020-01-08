Экс-форвард Ювентуса Ковачевич стал жертвой покушения и получил ранения

Дарко Ковачевич, который сейчас работает в Федерации футбола Сербии, отделался незначительными повреждениями после совершенного нападения.

Инцидент произошел неподалеку от Афин, когда 46-летний функционер выходил из автомобиля возле собственного дома. После выстрела Ковачевич лег на землю, а двое преступников скрылись. Позже их автомобиль был найден сожженным, а вблизи него обнаружили огнестрельное оружие, отмечает греческое издание Ta Nea.

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Сам Ковачевич практически не пострадал, однако все же был госпитализирован в одну из местных больниц. У экс-нападающего повреждены колено и запястье, а сам серб находится в состоянии шока.

Напомним, Ковачевич в свое время защищал цвета Ювентуса, Олимпиакоса, Реал Сосьедада и сборных Югославии, а позже – Сербии. Сейчас Дарко занимает должность спортивного директора Федерации футбола Сербии.

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