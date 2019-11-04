Ковач різко пройшовся по кількох гравцях Баварії перед звільненням

Вже екс-наставник Баварії Ніко Ковач вирішив персонально вказати гравцям на їхні помилки після фіаско у матчі 10-го туру Бундесліги проти Айнтрахта (1:5).

Фахівець висловив претензії після матчу до Тьягу Алькантари, звинувативши його у надмірних симуляціях, повідомляє Marca з посиланням на Bild.

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Нападнику Сержу Гнабрі дісталось за те, що він дуже часто втрачав м'яч протягом поєдинку. Хорват також не забув про ще одного форварда мюнхенців – Кінгслі Комана: "Ти стоїш на місці, поки Томас Мюллєр бореться", – дорікнув французу Ковач.

Нагадаємо, Баварія попрощалась з 48-річним фахівцем після поразки від Айнтрахта. Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера мюнхенської команди став Ганс Флік, який до цього працював асистентом Ковача.

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