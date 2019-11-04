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Ковач різко пройшовся по кількох гравцях Баварії перед звільненням

18:10 942 Читать на русском
Ковач різко пройшовся по кількох гравцях Баварії перед звільненням
Ніко Ковач / Фото NBC Sports

Вже екс-наставник Баварії Ніко Ковач вирішив персонально вказати гравцям на їхні помилки після фіаско у матчі 10-го туру Бундесліги проти Айнтрахта (1:5).

25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Лєвандовскі 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
37’ Роберт Лєвандовскі
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія

Фахівець висловив претензії після матчу до Тьягу Алькантари, звинувативши його у надмірних симуляціях, повідомляє Marca з посиланням на Bild.

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Нападнику Сержу Гнабрі дісталось за те, що він дуже часто втрачав м'яч протягом поєдинку. Хорват також не забув про ще одного форварда мюнхенців – Кінгслі Комана: "Ти стоїш на місці, поки Томас Мюллєр бореться", – дорікнув французу Ковач.

Нагадаємо, Баварія попрощалась з 48-річним фахівцем після поразки від Айнтрахта. Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера мюнхенської команди став Ганс Флік, який до цього працював асистентом Ковача.

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