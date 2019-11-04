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Ковач резко прошелся по нескольким игрокам Баварии перед увольнением

18:16 246 Читати українською
Ковач резко прошелся по нескольким игрокам Баварии перед увольнением
Нико Ковач / Фото NBC Sports

Уже экс-наставник Баварии Нико Ковач решил лично указать игрокам на их ошибки после фиаско в матче 10-го тура Бундеслиги против Айнтрахта (1:5).

25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Левандовски 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Филип Костич
33’ Джибриль Соу
37’ Роберт Левандовски
49’ Давид Абрахам
61’ Мартин Хинтереггер
85’ Гонсало Пасиенсия

Специалист высказал претензии после матча Тьягу Алькантаре, обвинив его в чрезмерных симуляциях, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

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Нападающему Сержу Гнабри досталось за то, что он очень часто терял мяч в течение поединка. Хорват также не забыл о еще одном форварде мюнхенцев – Кингсли Комане: "Ты стоишь на месте, пока Томас Мюллер борется", – упрекнул француза Ковач.

Напомним, Бавария попрощалась с 48-летним специалистом после поражения от Айнтрахта. Временно исполняющим обязанности главного тренера мюнхенской команды стал Ганс Флик, который до этого работал ассистентом Ковача.

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