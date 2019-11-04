Ковач резко прошелся по нескольким игрокам Баварии перед увольнением

Уже экс-наставник Баварии Нико Ковач решил лично указать игрокам на их ошибки после фиаско в матче 10-го тура Бундеслиги против Айнтрахта (1:5).

Специалист высказал претензии после матча Тьягу Алькантаре, обвинив его в чрезмерных симуляциях, сообщает Marca со ссылкой на Bild.

Ковач: Мое увольнение из Баварии – правильное решение

Нападающему Сержу Гнабри досталось за то, что он очень часто терял мяч в течение поединка. Хорват также не забыл о еще одном форварде мюнхенцев – Кингсли Комане: "Ты стоишь на месте, пока Томас Мюллер борется", – упрекнул француза Ковач.

Напомним, Бавария попрощалась с 48-летним специалистом после поражения от Айнтрахта. Временно исполняющим обязанности главного тренера мюнхенской команды стал Ганс Флик, который до этого работал ассистентом Ковача.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду