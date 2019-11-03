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Ковач: Моє звільнення з Баварії – правильне рішення

3 листопада 23:00 493 Читать на русском
Ковач: Моє звільнення з Баварії – правильне рішення
Ніко Ковач / Reuters

Хорватський фахівець Ніко Ковач прокоментував завершення своєї роботи на посаді головного тренера Баварії.

"Гадаю, що це рішення було правильним для клубу в цей момент. Результати, а також наша гра в останніх матчах змусили мене покинути клуб.

Баварія звільнила Ковача

Ми з моїм братом Робертом дякуємо Баварії за останні півтора року. За цей час ми виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок Німеччини. Це був гарний час. Бажаю клубу всього найкращого", – цитує Ковача офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, 48-річний хорват очолив мюнхенську команду влітку 2018-го, його попереднім місцем роботи був франкфуртський Айнтрахт.

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Баварія Баварія Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач
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