toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ АТАЛАНТА - КАЛЬЯРІ

Баварія звільнила Ковача

22:05 1899 Читать на русском
Баварія звільнила Ковача
Ніко Ковач / Reuters

Ніко Ковач звільнений з посади головного тренера Баварії після жахливої поразки від Айнтрахта (1:5).

25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія
 
Жером Боатенг 9’
Роберт Лєвандовскі 37’
9’ Жером Боатенг
25’ Філіп Костіч
33’ Джібріль Соу
37’ Роберт Лєвандовскі
49’ Давід Абрахам
61’ Мартін Хінтереггер
85’ Гонсало Пасієнсія

Чинний чемпіон Німеччини і хорват вирішили припинити співпрацю, інформує офіційний сайт Баварії.

Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1

Мюнхенці здобули всього одну перемогу в останніх чотирьох турах Бундесліги. Останньою краплею стала нищівна поразка від попередньої команди 48-річного хорвата – Айнтрахта (1:5), після якої "ротен" опустилися на четверту сходинку чемпіонату. Ковача не врятували навіть успішні виступи у Лізі чемпіонів – максимум очок після 3 турів групового етапу.

Німецька преса повідомляє, що керівництво Баварії перед зустріччю не було переконане в тому, що Ковач буде звільнений. Але хорватський фахівець сам виступив з ініціативою припинити співпрацю.

"Результати та гра команди в останні тижні показали, що потрібно було діяти. Я, Улі Хьонесс і Хасан Саліхаміджич зустрілися з Ніко та провели серйозну розмову на цю тему. Наслідком стало звільнення Ніко Ковача. Ми всі про це шкодуємо. Хочу подякувати Ніко від імені Баварії за роботу, особливо за "золотий дубль" у минулому сезоні", – прокоментував рішення голова ради директорів Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера мюнхенської команди стане Ганс Флік, який до цього працював асистентом Ковача.

Борусія М – несподіваний лідер Бундесліги. Мікс Клоппа та Гвардіоли завойовує Німеччину з перших місяців

blog_ava
Динамо – Львів: анонс матчу УПЛ
08:00
7938
Теги
Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач Баварія Баварія Карл-Хайнц Румменігге Головне Айнтрахт Франкфурт - Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
48
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук