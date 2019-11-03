Баварія звільнила Ковача

Ніко Ковач звільнений з посади головного тренера Баварії після жахливої поразки від Айнтрахта (1:5).

Чинний чемпіон Німеччини і хорват вирішили припинити співпрацю, інформує офіційний сайт Баварії.

Фіаско Мюнхена у відеоогляді матчу Айнтрахт – Баварія – 5:1

Мюнхенці здобули всього одну перемогу в останніх чотирьох турах Бундесліги. Останньою краплею стала нищівна поразка від попередньої команди 48-річного хорвата – Айнтрахта (1:5), після якої "ротен" опустилися на четверту сходинку чемпіонату. Ковача не врятували навіть успішні виступи у Лізі чемпіонів – максимум очок після 3 турів групового етапу.

Німецька преса повідомляє, що керівництво Баварії перед зустріччю не було переконане в тому, що Ковач буде звільнений. Але хорватський фахівець сам виступив з ініціативою припинити співпрацю.

"Результати та гра команди в останні тижні показали, що потрібно було діяти. Я, Улі Хьонесс і Хасан Саліхаміджич зустрілися з Ніко та провели серйозну розмову на цю тему. Наслідком стало звільнення Ніко Ковача. Ми всі про це шкодуємо. Хочу подякувати Ніко від імені Баварії за роботу, особливо за "золотий дубль" у минулому сезоні", – прокоментував рішення голова ради директорів Баварії Карл-Хайнц Румменігге.

Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера мюнхенської команди стане Ганс Флік, який до цього працював асистентом Ковача.

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