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Коутінью прийняв пропозицію ПСЖ та очікує на трансфер Неймара в Барселону

3 липня 12:06 1452 Читать на русском
Коутінью прийняв пропозицію ПСЖ та очікує на трансфер Неймара в Барселону
Неймар і Коутінью / 90min

Зірка Барселони та збірної Бразилії Філіппе Коутінью погодився на перехід у ПСЖ.

Бразилець Філіппе Коутінью дав згоду на трансфер у ПСЖ, передає Sport.es.

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За інформацією видання, півзахисник погодився на фінансові умови, запропоновані парижанами. Очікується, що трансфер Коутінью напряму залежить від переходу Неймара до Барселони, адже Філіппе став частиною угоди щодо зіркового форварда.

Також додається, що окрім Коутінью, Барселона готова відпустити Івана Ракітіча, якого нібито помітили у паризькому аеропорту.

У сезоні 2018/19 Коутінью провів у складі Барселони 54 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 11 голами та 5 асистами.

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