Коутиньо принял предложение ПСЖ и ожидает трансфера Неймара в Барселону

Звезда Барселоны и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо согласился на переход в ПСЖ.

Бразилец Коутиньо дал согласие на трансфер в ПСЖ, передает Sport.es.

"Неймар придумал историю, чтобы не возвращаться в Париж", – журналист

По информации издания, полузащитник согласился на финансовые условия, предложенные парижанами. Ожидается, что трансфер Коутиньо напрямую зависит от перехода Неймара в Барселону, ведь Филиппе стал частью сделки по звездному форварду.

Также добавляется, что кроме Коутиньо, Барселона готова отпустить Ивана Ракитича, которого якобы заметили в парижском аэропорту.

В сезоне 2018/19 Коутиньо провел в составе Барселоны 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 5 ассистов.

Неймар в Барселону: ПСЖ предлагает каталонцам дерзкий обмен, который похож на ограбление