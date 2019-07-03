Неймар придумав історію, аби не повертатись до Парижа, – журналіст

Зірковий форвард Неймар готується до переходу Барселони будь-якими засобами.

"Барселона хоче, щоб Неймар перейшов до них, і ПСЖ бажає позбутись проблеми. Думаю, він повернеться до Барселони.

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Бразилець придумав історію, щоб не повертатись до Парижа. Неймар мав два варіанти, аби покинути ПСЖ: виграти з парижанами Лігу чемпіонів, і вони могли б його відпустити, або підірвати атмосферу в клубі зсередини, що він зараз і робить.

Барселона і Неймар вже домовились про трансфер, усе готове для його переходу", – зазначив журналіст Марсело Бехлер в коментарі Marca.

Зазначимо, що якраз Бехлер анонсував трансфер Неймара до ПСЖ у 2017 році.

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