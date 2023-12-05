"Це була рівна гра. На такому полі команди дуже багато боролись. Як Рух, так і Зоря мали моменти, аби забити гол і перемогти, тому такий результат закономірний. Деякі футболісти в окремих епізодах грають на рівні юнацької команди – потрібно адаптуватись до дорослого футболу і його умов. Нам є над чим працювати.

Дуель непробивних голкіперів у відеоогляді матчу Зоря – Рух

Климчука не було у заявці через травму. Щодо решти гравців, які вийшли у старті, то у нас є обойма з приблизно 20 гравців і ми обираємо склад виходячи з форми футболістів та конкретного суперника. Мабуть, не вистачило класу, аби реалізувати свої моменти.

Зоря – якісна команда з хорошими футболістами. За своїм потенціалом луганці мають бути у першій п’ятірці чемпіонату. Тоді як нашим футболістам інколи не вистачає досвіду та майстерності, зокрема і сьогодні. На початку гри було багато браку в діях гравців, який вони допускали у простих ситуаціях. Але їм є куди прогресувати, тому на них чекає багато роботи, а тренерський штаб докладе всіх зусиль, аби допомогти їм у цьому.

У команді зібрані професіонали, які мають професійно ставитись до своїх обов’язків – працювати від першого матчу на зборах і до останньої гри у турнірі. Ніхто зараз не думає про відпустку, бо попереду ще матч проти Ворскли. Зараз всі думки саме про цей наступний поєдинок", – цитує Пономарьова клубна прес-служба Руха.

Зоря розписала нічию з Рухом, залишившись у зоні прямого вильоту