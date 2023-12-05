"Это была равная игра. На таком поле команды очень много боролись. Как Рух, так и Заря имели моменты, чтобы забить гол и победить, поэтому такой результат закономерен. Некоторые футболисты в отдельных эпизодах играют на уровне юношеской команды - нужно адаптироваться к взрослому футболу и его условий, нам есть над чем работать.

Дуэль непробиваемых голкиперов в видеообзоре матча Заря – Рух

Климчука не было в заявке из-за травмы. Что касается остальных игроков, вышедших в старте, то у нас есть обойма из примерно 20 игроков и мы выбираем состав исходя из формы футболистов и конкретного соперника. Наверное, не хватило класса, чтобы реализовать свои моменты.

Заря – качественная команда с хорошими футболистами. По своему потенциалу луганчане должны быть в первой пятерке чемпионата. В то время как нашим футболистам иногда не хватает опыта и мастерства, в том числе и сегодня. В начале игры было много недостатка в действиях игроков, которые они допускали в простых ситуациях. Но им есть куда прогрессировать, поэтому их ждет много работы, а тренерский штаб приложит все усилия, чтобы помочь им в этом.

В команде собраны профессионалы, которые должны профессионально относиться к своим обязанностям – работать от первого матча на сборах до последней игры в турнире. Никто сейчас не думает об отпуске, потому что впереди еще матч против Ворсклы. Сейчас все мнения именно об этом следующем поединке", – цитирует Пономарева. клубная пресс-служба Руха.

Заря расписала ничью с Рухом, оставшись в зоне прямого вылета