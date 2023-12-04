Зоря та Рух розписали нічию в 16-му турі УПЛ. Дивіться відео головних моментів матчу.

Команди створили вдосталь моментів, але голкіпери піймали неймовірний кураж. Найкращу нагоду змаранував Рух на 48-й хвилині. Сапутін парирував постріл Сича, а добивання Квасниці прийняла на себе поперечка.

Зоря розписала нічию з Рухом, залишившись у зоні прямого вильоту

Ледвій також не дрімав, відбивши підступний удар Герреро. Зрештою, матч докотився до нульової нічиєї, яка залишила Рух п'ятим, а Зорю передостанньою в таблиці УПЛ.