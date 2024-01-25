Ерве Ренар може повернутися на посаду головного тренера збірної Кот-д'Івуару. Як інформує L'Equipe, місцева федерація футболу зв'язалася з французькою Федерацією і попросила про оренду 55-річного фахівця, який у 2015 році привів "слонів" до перемоги в турнірі.

Господар КАН звільнив головного тренера – збірна ще зберігає шанси на вихід із групи

Після невдало проведеного групового етапу Кубка Африки Федерація футболу Кот-д'Івуару звільнила головного тренера Жана-Луї Гассе, але водночас вийшла в плей-офф турніру з третього місця в групі. Повідомляється, що Кот-д'Івуар не планує викуповувати контракт Ренара – він розрахований до серпня 2024 року. Тренера хочуть отримати на короткий період часу.

Свій наступний матч на КАН у рамках 1/8 фіналу збірна Кот-д'Івуару зіграє проти Сенегалу в понеділок.

Кубок Африки: Екваторіальна Гвінея зганьбила Кот-д'Івуар і вийшла в плей-офф, господарі за крок від сенсаційного провалу