Кот-д'Ивуар хочет арендовать тренера у женской сборной – до конца КАН
Федерация футбола Кот-д'Ивуара ведет переговоры с французскими коллегами по поводу аренды главного тренера женской сборной.
Эрве Ренар может вернуться на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара. Как информирует L'Equipe, местная федерация футбола связалась с французской Федерацией и попросила об аренде 55-летнего специалиста, который в 2015 году привёл "слонов" к победе в турнире.
Хозяин КАН уволил главного тренера – сборная ещё сохраняет шансы на выход из группы
После неудачно проведённого группового этапа Кубка Африки Федерация футбола Кот-д'Ивуара уволила главного тренера Жана-Луи Гассе, но при этом вышла в плей-офф турнира с третьего места в группе. Сообщается, что Кот-д'Ивуар не планирует выкупать контракт Ренара – он рассчитан до августа 2024 года. Тренера хотят заполучить на короткий период времени.
Свой следующий матч на КАН в рамках 1/8 финала сборная Кот-д'Ивуара сыграет против Сенегала в понедельник.
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