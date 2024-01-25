Эрве Ренар может вернуться на пост главного тренера сборной Кот-д'Ивуара. Как информирует L'Equipe, местная федерация футбола связалась с французской Федерацией и попросила об аренде 55-летнего специалиста, который в 2015 году привёл "слонов" к победе в турнире.

Хозяин КАН уволил главного тренера – сборная ещё сохраняет шансы на выход из группы

После неудачно проведённого группового этапа Кубка Африки Федерация футбола Кот-д'Ивуара уволила главного тренера Жана-Луи Гассе, но при этом вышла в плей-офф турнира с третьего места в группе. Сообщается, что Кот-д'Ивуар не планирует выкупать контракт Ренара – он рассчитан до августа 2024 года. Тренера хотят заполучить на короткий период времени.

Свой следующий матч на КАН в рамках 1/8 финала сборная Кот-д'Ивуара сыграет против Сенегала в понедельник.

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