Український фахівець Руслан Костишин обрав собі помічників у казахському клубі.

Новопризначений наставник Аксу Руслан Костишин запросив до свого тренерського штабу двох українців, повідомляє Meta Ratings.

Костишин офіційно став тренером казахського Аксу

Допомагати 45-річному фахівцю будуть Віктор Уляницький, який минулої осені тренував друголігову Вікторію, а також Андрій Федоренко, який відповідатиме за підготовку воротарів (раніше він робив це у Колосі U-19). Ще одним асистентом стане місцевий фахівець.

Нагадаємо, Костишин очолив павлодарський Аксу 17 січня. За інформацією ЗМІ, українець підписав з казахським клубом контракт на два роки.

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