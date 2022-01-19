Колишній наставник Колоса Руслан Костишин відтепер буде головним тренером Аксу з Казахстану.

Аксу у своєму Instagram повідомив про призначення Руслана Костишина на посаду головного тренера.

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Клуб не розголошує термін контракту з 45-річним українським фахівцем. Відзначимо, що Аксу є дебютантом елітного дивізіону чемпіонату Казахстану.

Єдиним місцем роботи у тренерській кар'єрі Костишина до цього був Колос, з яким Руслан Володимирович працював з 2014 по 2021 роки та пройшов шлях від аматорів до учасника УПЛ та єврокубків.

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