Новоназначенный наставник Аксу Руслан Костышин пригласил в свой тренерский штаб двух украинцев, сообщает Meta Ratings.

Костышин официально стал тренером казахского Аксу

Помогать 45-летнему специалисту будут Виктор Уляницкий, минувшей осенью тренировавший второлиговую Викторию, а также Андрей Федоренко, который будет отвечать за подготовку вратарей (ранее он делал это в Колосе U-19). Еще одним ассистентом станет местный специалист.

Напомним, Костышин возглавил павлодарский Аксу 17 января. По информации СМИ, украинец подписал с казахским клубом контракт на два года.

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