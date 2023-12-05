Костишин відреагував на чутки про роботу в Зорі: "Працювати хочеться"
Український тренер Руслан Костишин прокоментував слова Ігоря Циганика, який заявляв, що бачить фахівця в луганській Зорі.
– Ви очолите Зорю?
– Я сам не розумію, звідки така інформація з'явилася (сміється).
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– Ігор Циганик повідомив про це. Чи не підтверджуєте?
– Можливо, він щось знає. Але зі мною ще ніхто не виходив на зв'язок, не знаю.
– Переговори із Зорею у вас були?
– Ні.
‒ Вам цікава Зоря, яка перебуває в кризі? Якщо надійде пропозиція, як це пророкують інсайдери, будете розглядати?
– Працювати хочеться, тому я розгляну будь-які варіанти.
– З вашим іменем пов’язували низку інших клубів – Верес, Нива (Бузова), ще один казахський клуб. Стосовно цих варіантів спілкуєтесь?
– Ні, поки що ні. Тільки розмови в пресі, зі ЗМІ дізнаюся про те, що мене кудись призначають, – цитує Костишина sport-express.ua.
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