Український тренер Руслан Костишин прокоментував слова Ігоря Циганика, який заявляв, що бачить фахівця в луганській Зорі.

– Ви очолите Зорю?

– Я сам не розумію, звідки така інформація з'явилася (сміється).

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– Ігор Циганик повідомив про це. Чи не підтверджуєте?

– Можливо, він щось знає. Але зі мною ще ніхто не виходив на зв'язок, не знаю.

– Переговори із Зорею у вас були?

– Ні.

‒ Вам цікава Зоря, яка перебуває в кризі? Якщо надійде пропозиція, як це пророкують інсайдери, будете розглядати?

– Працювати хочеться, тому я розгляну будь-які варіанти.

– З вашим іменем пов’язували низку інших клубів – Верес, Нива (Бузова), ще один казахський клуб. Стосовно цих варіантів спілкуєтесь?

– Ні, поки що ні. Тільки розмови в пресі, зі ЗМІ дізнаюся про те, що мене кудись призначають, – цитує Костишина sport-express.ua.

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