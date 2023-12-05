"Мені здається, що так. Я не можу зараз коментувати цю історію, але я не виключаю. Зорі зараз потрібно призначити тренера, вони опалилися з іноземцем, а інший іноземець може приїхати такий самий як Ненад Лалатович.

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У нас не так багато тренерів, які можуть прийняти команду, які пройшли якесь горнило, Першу, Другу лігу, їздили по стажуваннях, які мають серйозну кваліфікацію. А Костишин пройшов з Колосом від чемпіонату області до УПЛ та єврокубків", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Костишин очолював Колос в період з 2014 по 2021 роки. В січні 2022 фахівець очолив казахстанський Аксу, з яким пропрацював до квітня 2023 року.

Нині обов'язки головного тренера Зорі виконує Юрій Коваль. Луганці посідають 15 сходинку в турнірній таблиці УПЛ, маючи всього 11 залікових пунктів.

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