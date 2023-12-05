Украинский тренер Руслан Костышин прокомментировал слова Игоря Цыганыка, заявлявшего, что видит специалиста в луганской Заре.

– Вы возглавите Зарю?

– Я сам не понимаю, откуда такая информация появилась (смеется).

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– Игорь Цыганык сообщил об этом. Не подтверждаете?

– Возможно, он что-то знает. Но со мной никто еще не выходил на связь, не знаю.

– Переговоры с Зарей у вас были?

– Нет.

– Вам интересна Заря, которая находится в кризисе? Если поступит предложение, как это прочат инсайдеры, будете рассматривать?

– Работать хочется, поэтому я рассмотрю любые варианты.

– С вашим именем связывали ряд других клубов – Верес, Нива (Бузова), еще один казахский клуб. Что касается этих вариантов общаетесь?

– Нет пока нет. Только разговоры в прессе, из СМИ узнаю о том, что меня куда-то назначают, – цитирует Костышина sport-express.ua.

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