‒ Денисе, як почуваєтеся у новому клубі?

‒ Ну, не зовсім у новому. Дуже здорово, знаю всіх, гарні стосунки з усіма.

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– Команда в Олександрії дуже змінилася?

‒ Звісно, новий тренерський штаб, дуже багато нових гравців. Дуже багато гравців пішло. В чомусь погоджуся з вами ‒ це нова команда.

‒ Чому ви пішли з Олександрії в грудні 2022 року?

– Було дуже мало ігрового часу. У мене було дві серйозні травми по кар'єрі, коронавірус, війна. Хотілося грати. Ті пів року, восени 2022-го, я не грав. Була пропозиція із США, де мені давали ігровий час. В Ель-Пасо відіграв усі 34 гри чемпіонату. Те, за чим я поїхав, отримав.

‒ Але ж в Олександрії в грудні змінився тренер?

‒ У команді за Юрія Гури на мене не розраховували. А про те, що буде зміна тренера, я не знав. На півтора тижня розминулися із призначенням Руслана Ротаня. Якби знав, що прийде Руслан Петрович, мінімум, 70 відсотків, що я залишився б.

‒ Чи дивилися молодіжну збірну влітку на Євро?

‒ Звичайно. Любо-дорого було дивитися.

‒ Олександрія гратиме саме у такий же футбол?

‒ Важко сказати. Звісно, Руслан Петрович вимагатиме від гравців такий самий футбол, який він вимагав у молодіжній збірній. Це щодо Олександрії зараз видно. Потрібно ще трохи часу. Я сподіваюся, це переросте у дуже добрий результат.

‒ У клубі, у команді теж вважають, що все рухається у правильному напрямку?

‒ Звичайно. Я впевнений, що всі так вважають. Будь-якому тренеру потрібен час, щоб правильно поставити гру, щоб усі футболісту розуміли, щоб усе було, як єдине ціле. Дуже важко щось зробити за невеликі терміни. Тим більше коли ставиться такий футбол, як ставить Руслан Петрович.

‒ Від Колоса, де ви провели три сезони, були пропозиції?

‒ Ні, не було. Були розмови, були пропозиції від інших клубів, але я обрав Олександрію. Дуже добрі стосунки у мене з генеральним директором клубу, Іваном Сергійовичем Кузьменком. Розмовляли з Русланом Петровичем, дуже хотів грати в нього, тому обрав Олександрію, – сказав Костишин в інтерв'ю порталу Український футбол.

Нагадаємо, Костишин повернувся в Олександрію з США, де виступав за клуб Ель-Пасо Локомотив, який грає в Другій лізі чемпіонату ЮСЛ. За американський клуб Костишин провів 34 матчі і відзначився 4 голами та 4 асистами.

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