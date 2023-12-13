‒ Денис, как чувствуете себя в новом клубе?

– Ну, не совсем в новом. Очень здорово, знаю всех, хорошие отношения со всеми.

Александрия официально подписала первого зимнего новичка – команда Ротаня усилилась украинцем из-за границы

– Команда в Александрии очень изменилась?

‒ Конечно, новый тренерский штаб, очень много новых игроков. Очень много игроков ушло. В чем-то соглашусь с вами – это новая команда.

‒ Почему вы ушли из Александрии в декабре 2022 года?

– Было очень мало игрового времени. У меня было две серьезные травмы по карьере, коронавирус, война. Хотелось играть. Те полгода, осенью 2022-го, я не играл. Было предложение из США, где мне давали игровое время. В Эль-Пасо отыграл все 34 игры чемпионата. То, за чем я уехал, получил.

– Но ведь в Александрии в декабре сменился тренер?

– В команде за Юрия Гуры на меня не рассчитывали. А о том, что будет смена тренера, я не знал. На полторы недели разминулись с назначением Руслана Ротаня. Если бы знал, что придет Руслан Петрович, минимум 70 процентов, что я остался бы.

‒ Смотрели молодежную сборную летом на Евро?

– Конечно. Любо-дорого было смотреть.

‒ Александрия будет играть именно в такой же футбол?

– Трудно сказать. Конечно, Руслан Петрович потребует от игроков такой же футбол, как он требовал в молодежной сборной. Это по поводу Александрии сейчас видно. Нужно еще немного времени. Я надеюсь, что это перерастет в очень хороший результат.

‒ В клубе, в команде тоже считают, что все двигается в правильном направлении?

– Конечно. Я уверен, что все так считают. Любому тренеру нужно время, чтобы правильно поставить игру, чтобы все футболисту понимали, чтобы все было как единое целое. Очень трудно что-то сделать в небольшие сроки. Тем более, когда ставится такой футбол, как ставит Руслан Петрович.

‒ От Колосса, где вы провели три сезона, были предложения?

– Нет, не было. Были разговоры, были предложения от других клубов, но я выбрал Александрию. Очень хорошие отношения у меня с генеральным директором клуба, Иваном Сергеевичем Кузьменко. Разговаривали с Русланом Петровичем, очень хотел играть у него, поэтому выбрал Александрию, – сказал Костышин в интервью порталу Украинский футбол.

Напомним, Костышин вернулся в Александрию из США, где выступал за клуб Эль-Пасо Локомотив, играющий во Второй лиге чемпионата ЮСЛ. За американский клуб Костышин провел 34 матча и отличился 4 голами и 4 ассистами.

Александрия разгромила Металлист 1925, покинув зону переходных матчей – харьковчане опустились в четверку аутсайдеров