Михайленко назвав ключову причину нищівної поразки від Колоса

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко прокоментував розгромну поразку від ковалівського Колоса (0:4) в рамках 17-го туру УПЛ.

"Важкий для нас результат. Дуже болюча для нас поразка, адже ми розраховували на інший підсумок. У першому таймі ми грали непогано. За рахунку 0:1 у нас були моменти, могли відновити рівновагу, для цього були можливості, але ключовим моментом гри стало вилучення.

Дубль Вільх'яльмссона та цукерочка від Ільїна у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 4:0

У другому таймі ми розраховували на те, що зуміємо зрівняти рахунок, але, нажаль, швидкі другий та третій голи, фактично, вирішили питання про переможця матчу. Після них хлопці вже не вірили, що можуть відігратися.

Хлопці, звичайно, переживають, але я похвалив їх, адже вони старалися, рухалися, проте, нажаль, у нас не вийшла гра у захисті вдесятьох. Не вистачило нам концентрації в обороні, не вистачило роботи з м’ячем, для того, щоб вибігати і створювати якісь моменти. Нам це все було дуже важко. Вважаю, що у рівних складах результат був би іншим.

Перший гол ми пропустили з пенальті, і там була індивідуальна помилка, а другий та третій м’ячі були також більше нашими помилками.

У першому таймі Стас (Куліш – прим.) був активним, добре вів боротьбу і чіплявся за м’яч. У нього були моменти і він багато зустрічався із м’ячем. Нажаль, за рахунку 0:1 нам не пощастило. Ми тоді перехопили ініціативу і у нас були можливості зрівняти рахунок, і, на мій погляд, якби не вилучення, то нам би вдалося забити гол.

Зараз нам треба зіграти останній матч у році проти Олександрії, а робота над підсиленням команди вже ведеться", – цитує керманича офіційний сайт клубу.

Відзначимо, що завдяки перемозі над дніпрянами Колос обійшов команду Михайленка в турнірній таблиці та піднявся у топ-6 Прем'єр-ліги.

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