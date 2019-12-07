Дубль Вільх'яльмссона та цукерочка від Ільїна у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 4:0

Ковалівський Колос знищив СК Дніпро-1 (4:0) у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги. Відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку до вашої уваги.

Господарі зуміли швидко відкрити рахунок. На 14-й хвилині Арні Вільх'яльмссон впевнено реалізував за фол Кравченка проти Ільїна.

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А ударний початок другої половини гри забезпечив Колосу розгромну перемогу. Спочатку Вільх'яльмссон ще раз нагадав, що на рівні УПЛ є супербомбардиром, замкнувши з льоту подачу з правого флангу. А ще за кілька хвилин стався шедевр імені Ільїна: Олег намагався подати на кут воротарського з правого кута штрафного майданчика, але м'яч зрізався і упав за комірець голкіпера під дальню стійку – 3:0!

Добив дніпрян Смирний. Орендований у Динамо хавбек спокійно прийняв м'яч на лінії штрафного на 78-й хвилині, розвернувся і з лівої класно пробив у нижній кут.

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