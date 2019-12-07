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Дубль Вільх'яльмссона та цукерочка від Ільїна у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 4:0

19:51 419 Читать на русском
Дубль Вільх'яльмссона та цукерочка від Ільїна у відеоогляді матчу Колос – СК Дніпро-1 – 4:0
Арні Вільх'яльмссон / ФК Колос

Ковалівський Колос знищив СК Дніпро-1 (4:0) у рамках 17-го туру української Прем'єр-ліги. Відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку до вашої уваги.

14’ Арні Вільх'яльмссон
52’ Арні Вільх'яльмссон
57’ Олег Ільїн
78’ Євген Смирний
 
Дмитро Коркішко 40’
14’ Арні Вільх'яльмссон
40’ Дмитро Коркішко
52’ Арні Вільх'яльмссон
57’ Олег Ільїн
78’ Євген Смирний

Господарі зуміли швидко відкрити рахунок. На 14-й хвилині Арні Вільх'яльмссон впевнено реалізував за фол Кравченка проти Ільїна.

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А ударний початок другої половини гри забезпечив Колосу розгромну перемогу. Спочатку Вільх'яльмссон ще раз нагадав, що на рівні УПЛ є супербомбардиром, замкнувши з льоту подачу з правого флангу. А ще за кілька хвилин стався шедевр імені Ільїна: Олег намагався подати на кут воротарського з правого кута штрафного майданчика, але м'яч зрізався і упав за комірець голкіпера під дальню стійку – 3:0!

Добив дніпрян Смирний. Орендований у Динамо хавбек спокійно прийняв м'яч на лінії штрафного на 78-й хвилині, розвернувся і з лівої класно пробив у нижній кут.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Колос - СК Дніпро-1 Відеоновини Арні Вільх'яльмссон Арні Вільх'яльмссон Олег Ільїн Олег Ільїн Колос Колос
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