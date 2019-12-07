Колос у більшості розгромив СК Дніпро-1 – ісландський тріумф Костишина та безпорадність Михайленка

Черговий тур у чемпіонату України продовжився поєдинком між СК Дніпро-1 та Колосом. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У матчі 17-го туру чемпіонату України на Оболонь-Арені у Києві зустрічались сусіди по турнірній таблиці – Колос та СК Дніпро-1. Обидві команди борються за потрапляння у першу шістку, тож це протистояння обіцяло бути гарячим.

Початок зустрічі видався доволі обережним: команди не форсували події, а поодинокі спроби пробитись до штрафного майданчика суперника блокувались захисниками. Першого удару по воротах було завдано лише на сьомій хвилині – нападник Колоса Володимир Лисенко здалеку пробив значно вище воріт.

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Потроху Колос перехопив ініціативу і на 12-й хвилині організував затяжну атаку. Здавалось, захисники дніпрян зможуть нейтралізувати загрозу, коли м’яч потрапив до Арні Вільх'яльмссона. Однак ісландець продемострував чудову техніку і, обігравши одразу чотирьох гравців суперника, зумів проштовхнути м’яч на Олега Ільїна, якого у штрафному майданчику і збив Владислав Шаповал. Арбітр впевнено показав на "точку" і одинадцятиметровий реалізував сам ісландець: він пробив у лівий кут воріт, в той час як Валерій Юрчук завалився вправо від м’яча.

За десять хвилин свій майже стовідсотковий шанс мали й гості: Ігор Когут отримав пас на межі штрафного майданчика, увірвався з м’ячем до воротарської зони справа і відпасував в район одинадцятиметрової позначки на Булецу. Сергій вдотик намагався переправити м’яч у ворота, але м’яч просвистів повз стійку. На 28-й хвилині Сергій втратив ще одну чудову нагоду забити: отримавши право на штрафний, він майстерно перекинув м’яч через стінку і цілив у дев’ятку. Сергій Волинець продемонстрував чудову реакцію і в карколомному стрибку витягнув круглого з-під поперечини.

За п’ять хвилин до закінчення першого тайму Дмитро Коркішко залишив свою команду у меншості – симулюючи порушення правил суперником він впав на очах у арбітра і одразу ж побачив перед собою другу жовту картку.

Одразу по перерві знову шукав щастя біля воріт суперника Булеца – Сергій звільнився від опіки Вадима Мілька, змістився в центральну зону і потужно пробив по цетру воріт. Голкіпер впорався з цим пострілом. Згодом, після удару Олега Ільїна, голкіпер випустив м’яч з рук, але його підстрахував Папа Гуйє і вибив шкіряного подалі. Та вже за мить СК Дніпро-1 не встояв і пропустив вдруге: Вільх'яльмссон отримав пас з правого флангу і з кута воротарського майданчика пробив у протихід воротареві.

Не минуло і п’яти хвилин як Колос забив втретє: Олег Ільїн змістився з м’ячем до лінії воротарського майданчика і потужно пробив справа у ліву дев’ятку – йому вдалось перекинути сферу через воротаря і зняти павутину з хрестовини воріт. Не часто побачиш такі голи у чемпіонаті України! Мав кілька своїх шансів і Володимир Лисенко: спочатку він вистрибнув вище за всіх у штрафному після подачі кутового, однак спрямував м’яч над поперечиною, а згодом неточно замкнув простріл з лівого флангу.

Наставник СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко відреагував на розгром подвійною заміною, випустивши на поле Олексія Чічікова та Владислава Супрягу. Згодом до них приєднався і молодий талант Олександр Назаренко. Однак ця "тріця" не особливо змінила хід гри. За десять хвилин до закінчення матчу дніпряни пропустили четвертий гол: Ільїн прокинув м’яч за спину захисникам і Євген Смирний, підхопивши круглого, потужно пробив з-за меж штрафного майданчика у нижній правий кут воріт. Перший розгром команди Костишина у цьому сезоні!

Перемога принесла Колосу 20 очок і шосту сходинку турнірної таблиці, СК Дніпро-1 з 18 балами опустився на дев’яте місце.

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