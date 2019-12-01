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Костишин: Нашому президенту доведеться продати п'ять комбайнів, щоб боротися з таким суддівством

11:11 415 Читать на русском
Костишин: Нашому президенту доведеться продати п'ять комбайнів, щоб боротися з таким суддівством
Руслан Костишин / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Колоса Руслан Костишин прокоментував арбітраж у матчі 16-го туру чемпіонату України проти Ворскли (0:1).

38’ Денис Васін
 
38’ Денис Васін

"Під час матчу я був переконаний, що пенальті був. Навіть не сперечався. Але коли подивився відео, то побачив, що наш футболіст ховав руки. Він же не може їх відрізати. Давайте, будуть безрукі футболісти бігати по полю. Я завжди звертаю увагу на суддівство, але я просто хочу захистити команду. Нам то пенальті ставлять, то гравців вилучають.

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Таке враження, що вже весна. Це навесні у нас так судять, коли треба розподіляти місця в шістках. Ось СК Дніпро-1, смішний пенальті проти Ворскли, сьогодні гол з офсайду їм зарахували. Нашому президенту доведеться продати п'ять комбайнів, щоб боротися з таким суддівством. Здається, Юрій Васильович Максимов зрозумів, як потрібно працювати. По грі, ми добре виглядали, але виграла Ворскла", – сказав Костишин у післяматчевому інтерв’ю.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру проти Ворскли Колос зазнав вже дев’ятої поразки у сезоні і, маючи в своєму активі 17 очок, посідає дев’яту сходинку.

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Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Ворскла - Колос Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов
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