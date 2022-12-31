Костишин підписав контракт з Олександрією після відходу з Колоса, – ЗМІ
10:57 - Читать на русском
Хавбек Денис Костишин не довго залишався без клубу після того, як покинув Колос.
Олександрія підписала контракт з Денисом Костишиним терміном на 2 роки, інформує meta-ratings.
Зазначається, що хавбек перебрався в новий клуб на правах вільного агента після того, як покинув Колос – сторони розірвали угоду за обопільною згодою.
Додамо, що Денис виступав за Колос з 2018-го. У нинішньому сезоні УПЛ Костишин провів 16 матчів та відзначився голом.
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