Хавбек Денис Костишин не довго залишався без клубу після того, як покинув Колос.

Олександрія підписала контракт з Денисом Костишиним терміном на 2 роки, інформує meta-ratings.

Костишин покинув Колос

Зазначається, що хавбек перебрався в новий клуб на правах вільного агента після того, як покинув Колос – сторони розірвали угоду за обопільною згодою.

Додамо, що Денис виступав за Колос з 2018-го. У нинішньому сезоні УПЛ Костишин провів 16 матчів та відзначився голом.

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