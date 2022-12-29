"Дуже складне прощання з рідним клубом. Саме таким він став для мене за ці роки. Клуб, який мені дав дуже багато. Команда, з якою ми пройшли неймовірну кількість емоцій.

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Але бувають такі моменти, що потрібно прощатися. Я хочу сказати спасибі всім, хто причетний до Колоса за всі ці роки: всьому персоналу клубу, усім працівникам, уболівальникам, тренерському штабу, усім пацанам, з якими я грав за цей час і Андрію Анатолійовичу – президенту клубу.

Ця команда завжди була великою родиною. І те, яких цілей досягала команда – це фантастика. А емоції, які подарував мені Колос я точно запам'ятаю на все життя", – написав Костишин в Instagram.

Денис виступав за Колос з 2018-го. У нинішньому сезоні УПЛ Костишин провів 16 матчів та відзначився голом.

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