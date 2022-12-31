Костышин подписал контракт с Александрией после ухода из Колоса, – СМИ
11:00 - Читати українською
Хавбек Денис Костишин не долго оставался без клуба после ухода из Колоса.
Александрия подписала контракт с Денисом Костышиным сроком на 2 года, информиурет meta-ratings.
Отмечается, что хавбек перебрался в новый клуб на правах свободного агента после того, как покинул Колос – стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию.
Добавим, что Денис выступал за Колос с 2018 года. В нынешнем сезоне УПЛ Костышин провел 16 матчей и отличился голом.
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