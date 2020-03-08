Каштру – про матч з Колосом: Грати у футбол на такому полі практично неможливо

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру підсумував матч 22 туру УПЛ проти Колоса, у якому команди забили 7 голів.

"Дуже складно аналізувати цей матч. Грати у футбол на такому полі практично неможливо. Думаю, українська ліга повинна звернути на це увагу. Ми з Колосом грали на такому газоні, де неможливо бути в нормальних кондиціях.

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Ми прекрасно знали, що нас чекає. Суперник розумів, що потрапляння до першої шістки залежить від нього. Ми знали, що у вирішальний момент Колос буде віддавати на полі все. До рахунку 2:0 гра йшла відмінно, була повністю під нашим контролем. Потім ми зробили помилку, після чого Колос зміг розвивати свій футбол. Суперник підняв голову і пресингував до кінця першого тайму.

Другу половину ми почали досить добре, забили, але ковалівці знову повернулися в гру. За рахунку 2:3 у них з'явилася надія. Третій гол Колоса, 3:3 – це фол, якого в принципі немає, і офсайд, який є. І в кінці наш футболіст отримав червону картку в епізоді, де він навіть не доторкнувся суперника. Я вже переглянув той фрагмент. Бачив його і тоді – і сказав про це арбітру. Зазвичай я не говорю про суддівство, але сьогодні це було надто вже явно. Крім наших помилок, також судді зробили достатню кількість помилок. Вітаю Колос і головного тренера, який чудово працює протягом сезону. Думаю, потрібно продовжувати в тому ж дусі", – цитує Каштру офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, у матчі проти Колоса травму отримав центрбек "гірників" Сергій Кривцов. Він ризикує пропустити перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вольфсбурга.

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