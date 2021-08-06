"Нічия – поганий результат. Вдома потрібно перемагати і мати перевагу перед гостьовим матчем. По тому, як розвивалася гра, рахунок справедливий. Може, не 0:0 – Шахтар теж мав багато моментів, у нас були можливості.

Колос – Шахтар Караганда – 0:0 – відеоогляд матчу

Ми почали дуже добре, але, коли на нас почали тиснути, ми губилися. Розмови в перерві, можна сказати, поміняли хід гри. На другий тайм вийшла інша команда.

Ви бачили мою реакцію – наприкінці першого тайму побіг до своїх футболістів, а не до судді, апелював до них. Всім дісталося – вони програвали епізоди... Все до цього йшло – ми почали програвати боротьбу, у цьому сильний Шахтар. Ми на цьому акцентували, до цього готувалися. Перший тайм зіграли – буде другий.

Не хочу скидати на психологію – треба розбиратися, дивитися відео, але, коли суперник створив 1-2 моменти, ми занервували. До 25-ї хвилини опонент не підходив до воріт – мені здавалося, так буде і далі. Вони витримали наш натиск і почали створювати моменти гостріші, ніж у нас.

Другий тайм відіграли завдяки замінам, вийшли більш швидкісні, різкі. Чого не вистачило? В кінці було багато моментів, суперник залишився в меншості, не знаю... Не хочу акцентувати на тому, що не вистачило майстерності. Так, щоб забити, потрібна майстерність – моментів було достатньо, але був слабкий удар чи м'яч летів повз ворота", – заявив Костишин в ефірі ТК Футбол.

До слова, матч-відповідь з казахами відбудеться вже 10 серпня.

Колос – Шахтар Караганда: жахливий старт сезону ковалівців, нічия при сильному футболі казахів та тривога перед виїздом