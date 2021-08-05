Колос дебютував у Лізі конференцій домашнім матчем проти карагандинського Шахтаря, якому в попередньому турі кваліфікації вдалося вибити румунський ФКСБ. На трибунах стадіона у Ковалівці був аншлаг (приїхали навіть кілька казахів з прапором), а у VIP-ложі помітили Андрія Павелка, Олега Блохіна та Колю Морозюка. Всі очікували перемоги – ніхто не вірив у можливість серйозного спротиву від "гірників".

Гості виставили доволі прогнозований склад, зігравши у звичній для себе схемі 3-5-2. Аналогічну схему УЄФА намалював і для Колоса, але перший тайм показав очевидну помилку – ковалівці грали у 4-2-3-1. З несподіванок можна відзначити появу Чорноморця на лівому фланзі оборони, вихід Задої в опорній зоні та гру Дієго Сантоса в ролі вінгера з перших хвилин.

Перші 20 хвилин зустрічі команди витратили на розвідку. Футболісти одразу позначили бажання вигризати кожний м'яч у жорсткій боротьбі – вже на 7-й хвилині це вилилось у розсічення брови Чорноморця. Фулбек продовжив гру. В цілому, Колос у цей період матчу виглядав активніше. Підопічні Руслана Костишина провели чотири кутових із двома заблокованими замиканнями, а також низку непоганих проривів по флангах. Гості майже нічим не відповідали.

Здавалося, що господарі тримають матч під контролем, однак в другій половині першого тайму гра змінилася кардинально. Шахтар перехопив ініціативу, відверто притиснув Колос і почав створювати момент за моментом, а при роботі без м'яча казахи ще й прекрасно пресингували "хліборобів". У підопічних Руслана Костишина сипалось майже все, але на 23-й хвилині саме вони могли відкрити рахунок: Чорноморець отримав передачу п'яткою від Лисенка й з дистанції потужно пробив – м'яч по красивій дузі полетів у ліву дев'ятку, однак пройшов у сантиметрах від неї.

Карагандинці дебютну нагоду вийти вперед змарнували ще за хвилину до удару Олександра – це Граф замкнув скидку на дальню стійку після подачі з кутового. Волинець парирував його постріл з близької відстані. Після цього Шахтар створив ще чотири гольових епізоди: на 28-й хвилині Анатаскоскі пробив з відскоку з лівого кута штрафного (повз праву стійку), на 31-й Рустемович завдав ударя зі стандарту (над дев'яткою), на 33-й Шикавка переграв Чорноморця й пробив з правої половини воротарського майданчика (сейв Волинця), а на 35-й Оміртаєв замкнув навіс з корнера – Волинець врятував.

В останні 10 хвилин Колосу вдалося трішечки вирівняти хід зустрічі, кілька разів тікаючи у перспективні контратаки й почавши вигравати нічийні м'ячі – втім, до реального загострення справа не дійшла. "Гірники" продовжували володіти ініціативою, але моментів у них вже не виникало. Зрештою, відпочивати футболісти відправились за нулів на табло.

Початок другого тайму майже нічим не відрізнявся від завершення першого. Колос остаточно вирівняв хід гри, почавши заробляти стандарти й продовжуючи шукати шанси у контратаках, але моменти створював Шахтар: на 50-й хвилині пробив метрів з 20-ти під ліву стійку, а на 63-й Мітошевіч вистрілив по центру із входу в карний майданчик – Волинець в обох випадках спіймав м'яч. Колос же міг похизуватись ударом Богданова в небо після заблокованого удару зі стандарту. Руслан Костишин між цими епізодами провів заміну по позиціях, кинувши у бій Сітчінаву та Ільїна замість Лисенка та Чурка.

В середині другого тайму довгий час не відбувалося нічого цікавого (якщо не згадувати про польоти українських винищувачів над стадіоном). Казахи до 70-х хвилин освіжили свій склад трьома замінами, але несподівано матч "вибухнув". Так, на 74-й хвилині Ільїн та Дієго Сантос розкатали контратаку 2-в-1 з обвідним пострілом бразильця у дальній кут – стійка врятувала Шахтар! Ще за дві хвилини Колос отримав чисельну більшість – це Анатаскоскі отримав другу жовту за грубий фол проти Золотова!

Здавалося, що зараз Колос притисне гостей. Дійсно, ковалівці перехопили ініціативу й почали проводити затяжні позиційні атаки, а Руслан Костишин додав до атаки Нурієва. Втім, до останніх хвилин основного часу господарі нічого цікавого не створювали, а карагандинці, оговтавшись від шоку, ще й спробували контратакувати. Аж на 87-й хвилині "хліборобам" вдалося загострити гру дальнім ударом Богданова, однак він прилетів точно до рук Шацького. Куди небезпечніше було на 89-й, коли Ільїн відкрився на правому краю карного майданчика й вистрілив у дальній кут – Шацький парирував. У компенсований час Ільїн отримав ідентичну нагоду відкрити рахунок, але цього разу Олегу забракло точності.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Матч-відповідь проведуть 12 серпня на штучному газоні Астана Арени.

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