"Ничья – плохой результат. Дома нужно побеждать и иметь преимущество перед гостевым матчем. По тому, как развивалась игра, счет справедлив. Может, не 0:0 – Шахтер тоже имел много моментов, у нас были возможности.

Колос – Шахтер Караганда – 0:0 – видеообзор матча

Мы начали очень хорошо, но, когда на нас начали давить, мы терялись. Разговоры в перерыве, можно сказать, поменяли ход игры. На второй тайм вышла другая команда.

Вы видели мою реакцию – в конце первого тайма побежал к своим футболистам, а не к судье, апеллировал к ним. Всем досталось – они проигрывали эпизоды... Все к этому шло – мы начали проигрывать борьбу, в этом сильный Шахтер. Мы на этом акцентировали, к этому готовились. Первый тайм сыграли – будет другой.

Не хочу сбрасывать на психологию – надо разбираться, смотреть видео, но, когда соперник создал 1-2 момента, мы занервничали. До 25-й минуты оппонент не подходил к воротам – мне казалось, так будет и дальше. Они выдержали наше давление и начали создавать моменты острее, чем у нас.

Второй тайм сыграли благодаря заменам, вышли более скоростные, резкие. Чего не хватило? В конце было много моментов, соперник остался в меньшинстве, не знаю... Не хочу акцентировать внимание на том, что не хватило мастерства. Да, чтобы забить, требуется мастерство – моментов было достаточно, но был слабый удар или мяч летел мимо ворот", – заявил Костышин в эфире ТК Футбол.

К слову, ответный матч с казахами состоится уже 10 августа.

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